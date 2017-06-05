Зажигательная зарядка. Жизнь за рубежом: наши граждане в Австралии. Подарок ребенку на окончание учебного года. Героскутор: учимся балансу. Музыкальные гости в прямом эфире. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

Новая утренняя программа "Великолепная четвёрка". Начинаем день с зажигательной зарядки. Жизнь за рубежом: наши граждане в Австралии. Заканчивается учебный год, что подарить ребенку? Героскутор – как обезопасить себя от травм, учимся балансу в прямом эфире. Музыкальные гости и не только – 5-го июня на Радио 4.

Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.