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Великолепная четвёрка

Cегодня 13.07.2017
Передача: Великолепная четвёрка

Ролики – летний вид спорта. Связные в городе: кто встречает министров во время председательства Эстонии в ЕС? О переезде Фонда интеграции в Нарву. Проверим здоровье радиоведущих в прямом эфире. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

В утренней программе:

  • До сих пор остается неясной дата переезда Фонда интеграции в Нарву, который так бурно обсуждался в СМИ. Ольга Линник связалась с министром культуры Индреком Сааром, чтобы узнать подробности переезда.
  • Связные в городе. С председательством Эстонии в ЕС появились и новые вакансии для людей интересующихся международными отношениями. Кто такие связные и как они справляются с трудностями во время председательства Эстонии в ЕС, расскажет один из волонтеров — Дарья Пастак. (пАстак)
  • Ролики – летний вид спорта. Какие мероприятия для любителей роликов можно найти в Эстонии?
  • Пришло время проверить здоровье наших ведущих. В прямом эфире мы сделаем тесты, которые определят наше физическое состояние, работу сердца, а также наличие опасных заболеваний. Мы расскажем, как выглядит эта процедура и сколько времени она займет.

Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.

Список музыки
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