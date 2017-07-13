Великолепная четвёрка
Ролики – летний вид спорта. Связные в городе: кто встречает министров во время председательства Эстонии в ЕС? О переезде Фонда интеграции в Нарву. Проверим здоровье радиоведущих в прямом эфире. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе:
- До сих пор остается неясной дата переезда Фонда интеграции в Нарву, который так бурно обсуждался в СМИ. Ольга Линник связалась с министром культуры Индреком Сааром, чтобы узнать подробности переезда.
- Связные в городе. С председательством Эстонии в ЕС появились и новые вакансии для людей интересующихся международными отношениями. Кто такие связные и как они справляются с трудностями во время председательства Эстонии в ЕС, расскажет один из волонтеров — Дарья Пастак. (пАстак)
- Ролики – летний вид спорта. Какие мероприятия для любителей роликов можно найти в Эстонии?
- Пришло время проверить здоровье наших ведущих. В прямом эфире мы сделаем тесты, которые определят наше физическое состояние, работу сердца, а также наличие опасных заболеваний. Мы расскажем, как выглядит эта процедура и сколько времени она займет.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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