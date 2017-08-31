Великолепная четвёрка
На трамвае в аэропорт. 1 августа – начало учебного года? Осенняя сетка вещания Радио 4. Грибы в эстонских лесах. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- На трамвае в аэропорт. Что говорят водители трамвая об обновленном маршруте?
- Обсудим идею бывшего министра образования Яака Аавиксоо о том, что учебный год в школах мог бы начинаться уже 1 августа.
- Начинается осенний сезон на Радио 4. Какие новые передачи можно услышать уже на этой неделе?
- В эстонских лесах полно грибов! В прямом эфире мы расскажем, куда идти на т.н. "грибалку" и как затем готовить собранное?
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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