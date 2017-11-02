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Великолепная четвёрка

Cегодня 02.11.2017
Передача: Великолепная четвёрка

Новогоднее настроение в магазинах. Как правильно кормить птиц? Ремни безопасности в автобусах. Эксклюзивное интервью с лидерами группы OFENBACH. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

В утренней программе на Радио 4:

  • Новогоднее настроение в магазинах. Уже в конце октября торговые центры выставляют Елки, мишуру и игрушки. Узнаем, откуда появляются новогодние тренды и когда магазины начинают подготовку к зимним праздникам.
  • Пришла зима, пора кормить птиц. Как это сделать так, чтобы не навредить? Отправимся на завод по производству корма для птиц и узнаем из чего его делают.
  • В ходе международного опроса выяснилось: ремнем безопасности в автобусах на дальние рейсы пользуется каждый второй пассажир. Узнаем, по какой причине люди не пристегиваются в автобусах?
  • На днях нашу редакцию посетила популярная группа OFENBACH. Музыкальный редактор Радио 4 Дмитрий Микрюков, как всегда, готов порадовать своим горячим материалом всех поклонников творчества этой группы.

Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.

Список музыки
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