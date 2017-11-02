Великолепная четвёрка
Новогоднее настроение в магазинах. Как правильно кормить птиц? Ремни безопасности в автобусах. Эксклюзивное интервью с лидерами группы OFENBACH. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Новогоднее настроение в магазинах. Уже в конце октября торговые центры выставляют Елки, мишуру и игрушки. Узнаем, откуда появляются новогодние тренды и когда магазины начинают подготовку к зимним праздникам.
- Пришла зима, пора кормить птиц. Как это сделать так, чтобы не навредить? Отправимся на завод по производству корма для птиц и узнаем из чего его делают.
- В ходе международного опроса выяснилось: ремнем безопасности в автобусах на дальние рейсы пользуется каждый второй пассажир. Узнаем, по какой причине люди не пристегиваются в автобусах?
- На днях нашу редакцию посетила популярная группа OFENBACH. Музыкальный редактор Радио 4 Дмитрий Микрюков, как всегда, готов порадовать своим горячим материалом всех поклонников творчества этой группы.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!