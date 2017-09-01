Великолепная четвёрка
О зарплатах в Эстонии. День дворовой культуры. 1 сентября: вчера и сегодня. Сотрудничество ETV и ETV+. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Средний житель Эстонии зарабатывал во втором квартале 958 евро в месяц. По данным последнего исследования, такой суммы недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно.
- Собирайся, народ, кто в прятки идет! Инициативная группа призывает весело и с пользой проводить время во дворе. Приходите на день дворовой культуры уже в эту субботу, 2 сентября.
- На старт, внимание, марш! В начале нового учебного года поговорим о том, как раньше проходили торжественные линейки. Изменились ли атрибуты праздника сегодня?
- На канале ETV+ стартует новый сезон. Команда передачи "Инасйт" в предвкушении сотрудничества с одной из самых рейтинговых передач главного канала ETV – "Очевидцем".
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!