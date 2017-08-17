Знаки, предупреждающие о незаконных действиях велотакси. Старейшая парикмахерская в Таллинне. Фестиваль реки Эмайыги. С пятницы по воскресенье – ЛаснаКино. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.