Великолепная четвёрка
Знаки, предупреждающие о незаконных действиях велотакси. Старейшая парикмахерская в Таллинне. Фестиваль реки Эмайыги. С пятницы по воскресенье – ЛаснаКино. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- В центре Таллинна установлено 9 знаков, предупреждающих о незаконных действиях велотакси. Власти вышли на тропу войны с рикшами.
- В этом году самая популярная специальность в профессиональных училищах – парикмахер. Побываем в старейшей парикмахерской столицы и узнаем о буднях брадобреев.
- Фестиваль реки Эмайыги. Что скрывается в ее водах?
- С пятницы по воскресенье – ЛаснаКино. Пройдет серия бесплатных кинопоказов под открытым небом.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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