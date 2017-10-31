Великолепная четвёрка
Больше половины работников недовольны своим начальством. Всемирный день экономии. Умные сумки – изобретение молодых ученых. Музыкальные гости – группа Vajé! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Больше половины работников недовольны своим начальством. Разберемся в этой ситуации и узнаем, как быть начальству.
- Всемирный день экономии. Поговорим о семейном бюджете: как прожить до конца месяца на зарплату?
- Молодые ученые разрабатывают умные сумки, которые следят за тем, чтобы вы не забыли ключи и телефон.
- Группа Vajé – молодая команда из Вильянди, которая покоряет поп-сцену и создает хиты наравне с лучшими электронными исполнителями Европы. Познакомимся с ними поближе и послушаем их в живом исполнении.
Ведушие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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