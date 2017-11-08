Великолепная четвёрка
XXI международный кинофестиваль PÖFF. Мнение синоптика о предстоящей зиме. Из Эстонии в Японию на машине: Сахалин. Музыкальная гостья – Джордан Джексон! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Готовимся к открытию XXI международного кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF). Какие российские фильмы будут представлены в программе PÖFF в этом году?
- Какой погоды ждать этой зимой? Услышим мнение синоптика.
- Дмитрий Чёрный уже практически завершает свой рекордный автопробег: он на Сахалине, до Японии рукой подать.
- Гость программы: cоул / джаз исполнительница из Великобритании Джордан Джексон.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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