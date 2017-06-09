Великолепная четвёрка
Впервые в истории Таллиннского зоопарка родился детеныш носорога! Как сделать многочасовой перелет комфортным и провести это время с пользой? Таллиннские морские дни: программа мероприятий. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Впервые в истории Таллиннского зоопарка родился детеныш носорога! Почему это событие можно считать уникальным и когда можно будет увидеть малыша-носорога?
- Лето – время отпусков и полетов на самолете. Как сделать многочасовой перелет комфортным и провести это время с пользой? Поделимся самыми инновативными решениями.
- Таллиннские морские дни пройдут с 15 по 18 июля, но с программой мероприятий мы начнем знакомить вас уже завтра утром. Расскажем о том, какие сюрпризы подготовлены в порту Какумяэ.
Ведущие – Александр Жемжуров и Варвара Сергеева. Встречайте утро вместе с нами!
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