Великолепная четвёрка
Сентябрь – месяц эстонской еды. Медикаменты: срок годности имеет значение. День открытых дверей в Институте Франции. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Сентябрь объявлен месяцем эстонской еды. Какие иностранные культуры оказывают влияние на формирование наших привычек в еде?
- Срок годности имеет значение. Кто обязан принимать и уничтожать негодные для употребления медикаменты?
- Институт Франции приглашает посетить день открытых дверей. Узнаем, об истинных французских традициях и как выглядит современная парижанка сегодня.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
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