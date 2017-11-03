Великолепная четвёрка
Ккак правильно оказать первую помощь младенцу? Шоковое тюремное заключение для нетрезвых водителей. День открытых дверей в Министерстве иностранных дел. Розыгрыш призов. Интервью с Андреем Макаревичем! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Расскажем, как правильно оказать первую помощь младенцу;
- разберёмся с новыми поправками в законе – теперь нетрезвых водителей будут наказывать жёстче;
- пригласим на день открытых дверей в Министерство иностранных дел и разыграем призы;
- а также свяжемся с лидером одной из самых известных российских рок-групп Андреем Макаревичем!
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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