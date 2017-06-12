Великолепная четвёрка
Какими полномочиями обладает охранник торгового центра? Отличники-медалисты и их путь к успеху. Полиция будет чаще проверять документы в портах и аэропорту. О причинах храпа и о том, как от него избавиться. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Охранник в магазине попросил пройти в отдельное помещение. Какими полномочиями обладает охранник торгового центра?
- Отличники-медалисты и их путь к успеху. Чем приходится жертвовать ради хороших отметок?
- В связи с председательством Эстонии в Совете ЕС полиция будет чаще проверять документы в портах и аэропорту. Напомним, как действовать в случае проверки со стороны правоохранительных органов.
- Что делать, если вы не высыпаетесь, потому что рядом кто-то постоянно храпит? О причинах храпа и о том, как от него избавиться – расскажем в утреннем эфире!
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
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