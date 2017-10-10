Великолепная четвёрка
Молодёжный центр Ласнамяэ: новые просторные помещения. Пищевая промышленность в 2017 году. Неделя культуры Северных стран. Анна Кучински LIVE! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Молодёжный центр Ласнамяэ обрёл новые просторные помещения. Узнаем, какие возможности для развития и развлечений школьников он имеет.
- Пищевая промышленность в 2017 году. Подведем итоги: в чем слабые места и каков вектор развития на будущее?
- В Ида-Вирумаа началась неделя культуры Северных стран. Какие мероприятия нельзя оставить без внимания?
- Анна Кучински LIVE! Певица, которая продолжает своё движение к эстрадному Олимпу Эстонии, в прямом эфире исполнит хит этой осени.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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