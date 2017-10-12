Великолепная четвёрка
Эмоциональное выгорание на работе. Сезон гриппа в Эстонии. Срок годности светоотражателей. Гостья программы – Диана Арно. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Эмоциональное выгорание на работе: какие симптомы и как побороть это состояние?
- Эстония на пороге сезона гриппа. Какие гарантии даёт вакцинация от гриппа? Узнаем у специалиста.
- Светоотражатели имеют срок годности. Как проверить их эффективность?
- Гость программы: фэшн-дизайнер, модельер, в прошлом мисс Эстония – очаровательная Диана Арно расскажет, в какой стране живут самые стильные женщины?
Ведущие Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!