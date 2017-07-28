Великолепная четвёрка
Выставка, посвященная слепым людям. Отдых в незнакомых местах и пропажа детей: меры предосторожности. Поляриум в Таллинском зоопарке. Smooth Kats – в эфире Радио 4. Viljandi Folk: прямые включения. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе:
- 28 июля состоится открытие необычной выставки, посвященной слепым людям и не только. Что такое слепота в обществе? Что мы на самом деле видим и на что закрываем глаза? Александр Жемжуров побеседовал с художницей Екатериной Култаевой.
- Летом многие семьи выезжают на отдых в незнакомые места, где у младшего поколения куда больше шансов потеряться. Руководитель полицейского участка Курессааре Меэлис Юханди рассказал о том, какой инструктаж следует провести с детьми постарше, и какие меры предосторожности предпринять, чтобы снизить риск пропажи детей.
- В Таллиннском зоопарке скоро откроется поляриум. Наши белые медведи, которые сейчас живут не в самых лучших условиях, совсем скоро получат себе новый современный дом. Подробнее об этом расскажет директор Таллинского зоопарка Тийт Маран.
- В прямой эфир придут гости из Санкт-Петербурга – джазовый ансамбль, состоящий из девушек. Smooth Kats – в эфире Радио 4.
- А также не пропустите прямые трансляции из города Вильянди, где стартовал всеми любимый фестиваль Viljandi Folk.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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