Выставка, посвященная слепым людям. Отдых в незнакомых местах и пропажа детей: меры предосторожности. Поляриум в Таллинском зоопарке. Smooth Kats – в эфире Радио 4. Viljandi Folk: прямые включения. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.