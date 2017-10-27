Великолепная четвёрка
"100 игровых площадок детским садам Таллинна". Праздник тыквы в Таллиннском зоопарке. Интервью с экс-участником группы "Руки Вверх!" Алексеем Потехиным. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Представители столичных детсадов подобрали подходящие аттракционы в рамках проекта "100 игровых площадок детским садам Таллинна". Более 11 000 родителей участвовали в принятии решения.
- В Таллиннском зоопарке пройдет праздник тыквы. Кто из обитателей зоопарка останется равнодушным к празднику?
- Экс-участник поп-группы "Руки Вверх!" Алексей Потехин расскажет, как коллективу удалось взобраться на пьедестал известности в лихие 90-ые.
Ведущие – Екатерина Зонова и Александр Жемжуров.
Список музыки
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