Великолепная четвёрка
Бесплатные курсы эстонского языка. Готовимся к столичным пробкам. Полиция увеличивает штат отряда быстрого реагирования. Музыкальный гость – PX Band! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Фонд интеграции приглашает учить язык бесплатно. Теперь выучить эстонский язык можно с нуля и всего за 5 месяцев.
- Готовимся к столичным пробкам: узнаем, какие улицы и части Таллинна в четверг и пятницу лучше объезжать стороной. А главное – в какое время?
- Полиция в два раза увеличивает штат отряда быстрого реагирования. Кто подходит для службы в государственной структуре?
- Легендарная группа PX Band отмечает 20 лет творческой деятельности. Интервью и живое исполнение в эфире Радио 4.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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