Великолепная четвёрка
Открывается Музей кино. Обучение взрослых. Вредно ли жевать жевачку? Шансон в прямом эфире. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- В Эстонии скоро откроется свой маленький Голливуд. Посетим его первыми и узнаем, что можно будет найти на просторах Музея кино.
- Оказывается, обучать взрослых не так-то просто. Что такое андрагогика и чем обучение зрелых людей отличается от преподавания детям?
- Жевательную резинку использовали уже наши предки. В древних раскопках была найдена доисторическая смола с отпечатками человеческих зубов. Полезна ли жевачка с точки зрения зубного врача?
- В прямом эфире поговорим о французском шансоне и услышим его в живом исполнении.
Ведущие - Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!