Великолепная четвёрка
В канализацию попадает слишком много мусора. Иванова ночь и алкоголь. Находки, которые могут привести к уголовной ответственности. Гость в студии – St1m. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- В канализацию попадает слишком много мусора. Что провоцирует закупорку канализационного трубопровода?
- Иванова ночь и алкоголь. Какие напитки традиционно потребляют в праздники?
- Находки, которые могут привести к уголовной ответственности. Что делать, если вы нашли чужую вещь?
- Гость программы рэп-исполнитель St1m.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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