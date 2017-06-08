Великолепная четвёрка
Служебные собаки и их профессиональные навыки. Фестиваль уличной еды в Теллискиви. О киберспорте и киберспортсменах в Эстонии. RMK: волшебный мир леса. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Служебные собаки и их профессиональные навыки. Какие органы чувств четвероногих помогают в работе служб правопорядка?
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- Киберспорт и киберспортсмены в Эстонии. Как геймеры зарабатывают миллионы?
- RMK приглашает посетить волшебный мир леса. О чем должен помнить городской житель, отправляясь лес?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
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