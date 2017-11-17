Великолепная четвёрка
Рождественский рынок 2017 / 2018. Вождение: повторные курсы для пожилых людей. Интервью с лидером и основателем группы Чиж & Co. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Посетим рождественский рынок и узнаем, какие сюрпризы нам готовят в этом году.
- Обсудим тему вождения. Нужно ли пожилым людям проходить повторные курсы правил дорожного движения и как часто стоит садиться за руль, чтобы не потерять навыки.
- Интервью с легендой русского рока: Сергей Чиграков (ЧИЖ) – лидер и основатель группы Чиж & Co.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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