Великолепная четвёрка
Повышение цен за переработку тары. Цельнозерновые продукты на завтрак. Из Эстонии в Японию на автомобиле: впереди – Хабаровск и Владивосток. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- В будущем году производители и поставщики будут платить в три раза больше за переработку упаковки. Как повышение цен за переработку тары повлияет на местных потребителей?
- Цельнозерновые продукты на завтрак. Как не ошибиться с выбором питательных и полезных продуктов.
- Дмитрий Чёрный продолжает своё путешествие из Эстонии в Японию на автомобиле. Позади остались озеро Байкал и город Иркутск. Впереди – Хабаровск и Владивосток.
- Дурной ли тон в наше время целовать даме ручку? Расскажет Татьяна Полякова, специалист по этикету.
Ведущие – Екатерина Зонова и Александр Жемжуров.
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