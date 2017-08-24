Отметим день рождения чипсов на заводе, где их производят. Режим сна для школьников: сколько нужно спать ребенку, чтобы стать отличником? Команда TEDxLasnamäe расширяется. Музыкальный гость – ансамбль Muster. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.