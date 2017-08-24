Великолепная четвёрка
Отметим день рождения чипсов на заводе, где их производят. Режим сна для школьников: сколько нужно спать ребенку, чтобы стать отличником? Команда TEDxLasnamäe расширяется. Музыкальный гость – ансамбль Muster. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- День рождения чипсов. День чипсов мы отмечаем на заводе одной из компаний, которая их производит у нас в стране. Александр Жемжуров и Варвара Сергеева побывали на производстве и отведали чипсы прямо из печи.
- TEDxLasnamäe. Местная команда известных во всем мире конференций TEDx расширяется. В команде открыты вакансии куратора партнеров, куратора интерактивной программы, продюсера и маркетолога. Какие возможности открываются перед будущими организаторами TEDxLasnamäe?
- Режим сна для школьников. Скоро в школу? Сколько должен спать ученик, чтобы получать пятерки? Об этом и не только расскажет невролог Катрин Пыльд.
- Музыкальный гость утренней – ансамбль Muster.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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