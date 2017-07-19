Великолепная четвёрка
Благотворительность и выманивание денег. Велосипед напрокат. Строительный бум продолжается. Викторина: играем вместе со Спасательным департаментом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Мошенники в отпуск не уходят. Как отличить благотворительность от выманивания денег?
- Крути педали! Как поступить, если у вас нет велосипеда?
- Строительный бум продолжается. На что сегодня покупатель обращает внимание при выборе нового жилья?
- В течение всей недели играем со Спасательным департаментом. Викторина в эфире с 17 по 21 июля в 9:15.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Александр Жемжуров.
Список музыки
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