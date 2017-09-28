Великолепная четвёрка
Изменения в родительских отпусках. Экспозиция новейших европейских дигиразработок. Лживые скидочные кампании. ETV+ исполняется 2 года. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Изменения в родительских отпусках. Правительство одобрило изменения в системе родительских отпусков и пособий.
- Не пропустите: в Котле культуры экспозиция новейших европейских дигиразработок.
- Лживые скидочные кампании. Какие трюки используются для обмана падких на рекламу клиентов?
- С момента запуска эстонского телеканала на русском языке ETV+ прошло ровно 2 года. В гостях главный редактор канала Дарья Саар.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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