Великолепная четвёрка
Начался сезон дождей, а значит в лесу появились грибы. Отправимся в лес, чтобы убедиться в этом. Мужская мода – какая она? Что нужно знать о мужском костюме и как быть в тренде? "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Начался сезон дождей, а значит в лесу появились грибы. Гид природовед Олег Цымбаревич пригласил наших коллег в лес, чтобы мы убедились, что грибы есть!
- Путешественник Дмитрий Черный отправился из Таллинна на машине в Японию. Уже третью неделю мы следим за ходом развития этого путешествия.
- Мужская мода – какая она? О чем нужно помнить, надевая пиджак и брюки. Можно ли носить кроссовки с костюмом или яркие носки на важные вечерние мероприятия? Расскажет стилист и телеведущий Анатолий Эйн.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!