Великолепная четвёрка
Первая помощь: массаж сердца. Когда и как убирать листья и что с ними делать дальше? Дети и плавание. Что необходимо иметь в домашней аптечке? "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Вспомним, как делать массаж сердца и попробуем своими руками оживить куклу. Что самое важное в этом процессе?
- Красочная осень в самом разгаре, желтые листья опадают и кружатся, танцуя с ветром свой самый лучший танец — листопад. Поговорим о том, когда лучше убирать листья и нужно ли это делать вообще?
- Когда нужно отдавать ребенка на плавание? Стоит ли бояться воды с хлоркой?
- Домашняя аптечка: узнаем, что в ней должно быть?
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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