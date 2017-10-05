Великолепная четвёрка
Ярмарка по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями. День учителя. Конкурсу Eesti Laul – 10 лет. Открытие фестиваля Золотая маска в Нарве. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- В реабилитационном центре Астангу пройдёт ярмарка по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями. В этот раз будет возможность попробовать работу на месте.
- День учителя! Вспомним школьные годы и услышим поздравления и рассказы об учителях сегодняшних школьников.
- Конкурсу Eesti Laul исполняется 10 лет. Как создают хиты и чего ждать от грядущего конкурса?
- 13-ый по счёту театральный фестиваль Золотая маска в этом году открывается в Нарве.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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