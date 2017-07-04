Великолепная четвёрка
День независимости США. О проекте "Особенные яхтсмены". Бургерная революция. Дни средневековья: настоящий рыцарь – в студии Радио 4. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- 4 июля – День независимости США. Фейерверки, барбекю, ярмарки и не только.
- Все на море вместе с проектом "Особенные яхтсмены"
- Бургерная революция. Почему гамбургеры все чаще можно встретить в меню самых престижных ресторанов Таллинна?
- Дни средневековья в Таллинне: дух великолепной Ганзейской эпохи и настоящий рыцарь в студии Радио 4.
Это и многое другое – в утренней программе. Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!