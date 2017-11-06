Великолепная четвёрка
Можно ли заглядывать в чужой телефон? Неделя молодежной работы: умные технологии. Об уловках маркетологов. Музыкальный гость – Тимур Иликаев. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Можно ли заглядывать в чужой телефон и почему этого лучше не делать?
- Стартует неделя, посвященная молодежной работе. Тема этого года – умные технологии.
- "Предложения последней минуты, забронируй здесь и сейчас". Какие уловки используют маркетологи, чтобы заставить клиента осуществить покупку.
- В прямом эфире Тимур Иликаев презентует свои новые композиции и расскажет о грядущем концерте.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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