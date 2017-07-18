Великолепная четвёрка
Дни моря в Таллинне. Спасение утопающих – дело профессионалов. О культуре потребления спиртного. Викторина: играем вместе со Спасательным департаментом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Дни моря в Таллинне: каковы условия жизни на флагмане морского флота пограничных войск Эстонии?
- Спасение утопающих – дело профессионалов. Репортаж с корабля погранохраны "Генерал Курвитс".
- Вновь о культуре потребления спиртного. В каком возрасте может произойти знакомство с веселящими напитками? Мнение психиатра и звонки слушателей.
- В течение всей недели играем со Спасательным департаментом. Викторина в эфире с 17 по 21 июля в 9:15.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Александр Жемжуров.
Список музыки
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