Великолепная четвёрка
Плохих соседей можно принудительно выселить. Дефицит витамина Б12 у младенцев. Фестиваль мнений. Фокусник в прямом эфире Радио 4. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Соседей, которые портят жизнь всему дому, можно принудительно выселить!
- Причин для паники нет – дефицит витамина Б12 наблюдается менее чем у 5% младенцев!
- Фестиваль мнений не за горами! Площадок для дискуссий на русском языке в этом году будет больше прежнего!
- Внимательно следите за руками – в прямой эфир Радио 4 придет самый настоящий фокусник!
Ведущие – Илья Бань и Екатерина Зонова.
Список музыки
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