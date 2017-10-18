Великолепная четвёрка
Мини-учебник для родителей на тему школьной травли. Программа STEP для молодежи с судимостью или нарушением законов в прошлом. Из Эстонии в Японию на машине: продолжение приключений. В гостях – юрист правозащитного центра Мемориал Кирилл Коротеев. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Мини-учебник для родителей на тему школьной травли переведён на русский язык. Какие рекомендации там смогут найти родители?
- Программа STEP помогает молодежи с судимостью или нарушением законов в прошлом найти работу и обрести веру в себя.
- Дмитрий Черный продолжает свое автопутешествие. Как всегда в среду, он выйдет на связь и расскажет о своих приключениях.
- А также в прямом эфире мы поговорим с юристом правозащитного центра Мемориал Кириллом Коротеевым.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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