Великолепная четвёрка
Утренний тест-драйв: за рулем ПОБЕДЫ. Ретро-автобусы – из Таллинна в Минск. О том, сколько денег получила Эстония от ЕС и на что были потрачены эти средства. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- 28 июня 1946 года с Горьковского автозавода был выпущен автомобиль, ставший легендой, – ГАЗ М-20, или "ПОБЕДА". Мы нашли одного из владельцев легендарного авто и проведем утренний тест-драйв.
- Эстонско-белорусским дипотношениям – 25 лет! Из Таллинна в Минск стартуют ретро-автобусы.
- 60% европейцев не знают, что именно сделано на средства из структурных фондов ЕС. А как насчет эстоноземельцев – сколько денег получили мы и на какие проекты потрачены эти средства?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!