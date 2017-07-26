Великолепная четвёрка
Карта с пунктами приема использованных вещей. Квартира в аренду на лето и уклонение от налогов. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Для всех, кто хочет заботиться об окружающей среде и не знает с чего начать, расскажем о карте с пунктами приема использованных вещей.
- В связи с туристическим сезоном многие жители столицы сдают свои квартиры и дома туристам, но все ли платят налоги?
Эти и другие темы – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
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