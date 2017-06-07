Великолепная четвёрка
Весенний прием в гимназию для взрослых. О правах и обязанностях потребителей. Спиннер: секрет популярности и польза. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Начался весенний прием в гимназию для взрослых. Как закончить начатое и куда приводят мечты? Об этом узнаем у бывшего выпускника, а ныне преподавателя Таллиннского механического училища.
- Наряду с правами у потребителей есть и обязанности. В каких случаях бесполезно обращаться за помощью в Департамент защиты прав потребителей?
- Спиннер – новая игрушка, которая уже завоевала популярность среди детей и взрослых. В чем секрет большого спроса и какова польза от этой забавы?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
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