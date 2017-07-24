Великолепная четвёрка
Коровы – причина летних травм. Летняя еда: советы от диетолога. Синдром профессионального выгорания. Викторина спасательного департамента: имена победителей. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Коровы – причина летних травм. Какие страховые случаи можно считать сезонными?
- Главная летняя еда: правила и советы от диетолога.
- Сгорел на работе! Как преодолеть синдром профессионального выгорания?
- Узнаем имена победителей онлайн викторины со Спасательным департаментом.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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