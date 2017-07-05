Великолепная четвёрка
О курсе молодого бойца. Советы специалиста: ремонтные работы на дачных участках. О злоупотреблении искусственным солнцем. Муствеэ: День города. Гость в студии – Stig Rästa. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Пока в Силы обороны страны проходит самый многочисленный призыв в году, мы расскажем, как проходит курс молодого бойца и к чему готовиться новобранцам.
- Лето на дворе! Какие основные ошибки мы совершаем на дачных участках, выполняя ремонтные работы? Советы специалиста.
- Под лучами солнца круглый год, или почему не стоит злоупотреблять искусственным солнцем?
- Столица Причудья на три дня станет культурным и развлекательным центром Эстонии.
- Гость программы – победитель Eesti Laul – 2015, певец Stig Rästa.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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