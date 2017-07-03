Как выбрать арбуз и не ошибиться. Новый тренд – отдыхать в теплицах: о новых тепличных технологиях. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

Лето в разгаре, и мы ждем арбузов! На прилавках уже предлагают сочные и сладкие итальянские арбузы. Как выбрать арбуз и не ошибиться. Репортаж с центрального рынка от Варвары Сергеевой и Александра Жемжурова.

Новый тренд – отдыхать в теплицах. С новыми технологиями не обязательно проводить в парнике много времени, его можно оставить и смело отправляться в отпуск. Стоит ли устанавливать их самому или обратиться к специалисту? Александр Жемжуров беседует с представителем интернет магазина kasvumaja.ee Артёмом.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4. Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.