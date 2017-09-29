Великолепная четвёрка
Молочная промышленность Эстонии поднимается с колен. Туризм в Эстонии на пороге больших изменений. Книга отзывов Эстонского национального музея. Музыкальный гость – Олег Писаренко. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Молочная промышленность Эстонии поднимается с колен: за полгода рост доходов этой отрасли вырос на 30%. Как это повлияет на конечного потребителя, то есть на нас с вами?
- Туризм на пороге больших изменений: представители всех направлений этого сектора экономики в эти дни в Силламяэ решают, каким будет туризм в Эстонии.
- За год новое здание Эстонского национального музея посетили более 300 000 человек. Заглянем в музейную книгу отзывов.
- Гость программы – выпускник джазового отделения Таллиннского музыкального училища им. Георга Отса Олег Писаренко.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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