Великолепная четвёрка
Процент страдающих от алкогольной зависимости в Эстонии не уменьшается. Что полезнее: масло или маргарин? Праздник лука в Причудье. Музыкальный гость - Фред Рыйгас. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- По оценке Института развития здоровья, в Эстонии насчитывается около 36 000 алкоголиков, то есть до 5% всего взрослого населения. Так пьющая ли мы страна?
- Масло в дефиците, маргарина пока хватает. Что лучше для здоровья: масло или маргарин? Узнаем мнение эксперта.
- Праздник лука: выясним, где в нашей стране проходит «луковая дорога» и всем ли хватит лукового урожая до следующего лета?
- Эстонский певец Фред Рыйгас представит в прямом эфире свою новую песню.
Ведущие - Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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