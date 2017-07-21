Великолепная четвёрка
Нетрезвых за рулем не только наказывают. Робот-курьер – почтальону не конкурент. Бывшие тюремные камеры КГБ открыты для посещения. Радиовикторина со Спасательным департаментом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Нетрезвых за рулем не только наказывают. Расскажем, как государство помогает бороться с вредными привычками водителей.
- Робот-курьер – почтальону не конкурент. Узнаем, что мешает новому роботу-посыльному добраться до места назначения.
- Бывшие тюремные камеры КГБ открыты для посещения. Заглянем в историю и узнаем, что происходило в темных подвалах на улице Пагари.
- Радиовикторина со Спасательным департаментом в эфире в 9:15.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Александр Жемжуров.
Список музыки
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