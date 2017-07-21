Нетрезвых за рулем не только наказывают. Робот-курьер – почтальону не конкурент. Бывшие тюремные камеры КГБ открыты для посещения. Радиовикторина со Спасательным департаментом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.