Великолепная четвёрка
День рождения «смайлика». Продать книги и заработать миллион. Урок вежливости или почему надо уступать место старшим? Подарок к юбилею ЭР: конкурс красоты "Мисс Эстония". "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- В день рождения «смайлика», поговорим о деловой переписке. Уместны ли знаки, передающие эмоции в современном письме?
- Как продать книги и заработать миллион? Расскажем, почему жители Эстонии летом отправляются в США на работу.
- Вам не уступают в автобусе место? Выясним, кто в этом виноват и услышим комментарий психолога.
- 19 сентября 1888 года в Бельгии состоялся первый конкурс красоты. Что случилось с местным конкурсом "Мисс Эстония" и почему уже три года его не проводят. В гостях утренней программы — Валерий Кирсс — главный организатор конкурса "Мисс Эстония", человек, который посвятил свою жизнь прекрасному.
Ведущие - Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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