Великолепная четвёрка
Стоимость лекарств будет возмещаться в большей степени. Эстония на пороге муниципальных выборов. О финансовых привычках эстонских школьников. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Согласно законопроекту, разработанному Министерством социальных дел, стоимость лекарств будет возмещаться в большей степени, чтобы у людей на руках оставалось больше денег. Стоимость рецептурных лекарств может снизиться уже с нового года.
- Эстония на пороге муниципальных выборов. Каков накал страстей в предвыборный период и чем эти выборы кардинально отличаются от предыдущих?
- Финансовые привычки школьников Эстонии говорят об их растущей экономической защищенности. Сколько денег и на что тратит молодежь?
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
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