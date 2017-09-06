Великолепная четвёрка
"Не парься!" – новая информационная кампания. В гараже у дрифтера. TLN – JPN: продолжение путешествия. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- "Не парься!" – это новая информационная кампания, которая направлена на преодоление эмоциональных предубеждений относительно людей, имеющих особые потребности. Расскажем, как общаться с такими людьми.
- Часто по ночам, когда пустуют парковки у супермаркетов или офисных зданий, мы слышим свист колес и рёв моторов. Люди ругаются и обвиняют "дрифтеров" в бесконечном шуме, а то и попадают из-за них в опасные ситуации. Мы отправимся в один из гаражей, где гонщики собирают автомобили для дрифтов и узнаем, кто на самом деле может называть себя дрифтером!
- TLN – JPN. Дмитрий Чёрный продолжает ехать преимущественно по территории России на автомобиле, заезжая в самые разные регионы и города. Следите за блогом в прямом эфире.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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