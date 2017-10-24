Великолепная четвёрка
Неделя справедливой торговли. Физиологический стресс у работника предприятия. Собчак идёт в президенты России! Музыкальный гость – Никола Колев! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Неделя справедливой торговли. Каковы идеи справедливой торговли и в чем ответственность покупателя?
- Физиологический стресс у работника предприятия. Как побороть усталость?
- Собчак идёт в президенты России! Это фарс или реальное желание повлиять на политическую жизнь в России?
- Музыкант и исполнитель Никола Колев споёт в прямом эфире одну из популярных песен.
Ведущие – Екатерина Зонова и Александр Жемжуров.
Список музыки
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