Великолепная четвёрка
Всемирный день доброты и благотворительная акция "Рождественский благовест". Острая нехватка доноров спермы в Эстонии. Страхование жизни и здоровья: "суточные в случае несчастного случая". "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Всемирный день доброты: творить добрые дела просто, главное – начать. Узнаем имя адресата благотворительной акции "Рождественский благовест";
- поговорим на деликатную тему: почему в Эстонии острая нехватка доноров спермы;
- страхование жизни и здоровья в Эстонии за последние 10 лет стало популярнее в 3,5 раза. Расскажем о таком виде страховки, как "суточные в случае несчастного случая".
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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