Великолепная четвёрка
Что планирует подарить Эстонии солнечная Мексика и каких преображений ждут наши стены. Что можно смастерить из Лего, даже если у вас потерялись детали. Чем занимается институт памяти Эстонии и какие истории он хранит? Целительные звуки: звуковая терапия в прямом эфире. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- 14 июня стартует проект под названием "Мекстония", в рамках которого будут разукрашены более 25 стен в столице. 5000 квадратных метров современного уличного искусства – это подарок Эстонии на 100-летний юбилей от солнечной Мексики. О фестивале рассказали организаторы Эдгар Санчез и Сигрэ Томпель.
- Дома пылятся коробки с конструктором Лего? А зря, расскажем о том, что можно смастерить из Лего, даже если у вас потерялись детали.
- В Эстонии действует институт памяти, который собирает истории связанные с оккупацией. О том, какие истории уже собраны и где можно с ними познакомиться Александру Жемжурову рассказал руководитель по проектам института памяти Эстонии Эльмар Гамс.
- Целительные звуки: когда гудение и звон могут быть полезными? Гости в прямом эфире – Денис Виноградов и Лилия Мяртмаа.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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