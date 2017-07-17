Великолепная четвёрка
Мусорный ящик, который превращает пищевые отходы в гумус. Фотографируем недвижимость правильно: секреты квартирной съемки. Викторина: играем со Спасательным департаментом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Эстонская ученическая фирма выиграла конкурс среди предпринимателей в Европе. Мусорный ящик, который превращает пищевые отходы в гумус.
- Как фотографировать свое жилье? Побеседуем о секретах квартирной съемки с фотографом.
- В течение всей следующей недели играем со Спасательным департаментом. Викторина в эфире с 17 по 21 июля в 9:15.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Александр Жемжуров.
Список музыки
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