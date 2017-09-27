Великолепная четвёрка
Набор в театральную студию Русского театра Эстонии. Что делать, если вы – очевидец непорядка. Как делается утренняя программа ETV+? Из Эстонии в Японию на машине: впечатления от Алтайского края. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Театральная студия Русского театра Эстонии объявляет набор юношей и девушек. В чем достоинства актерского образования?
- Жители страны проявляют бдительность и активность, сообщая полиции о непорядках. Может ли очевидец сам задерживать нарушителя?
- Как делается утренняя программа на канале ETV+? Репортаж из студии и монтажной, интервью с ведущими "Кофе+".
- Наш соотечественник продолжает своё уникальное автопутешествие. Узнаем впечатления от Алтайского края, он остался позади. Впереди Монголия.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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